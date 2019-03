Lunedì 25 Marzo 2019, 17:46

Una nuova segnalazione di possibili sversamenti a mare arriva in corrispondenza della foce del Lago Patria. «Le immagini della macchia scura in corrispondenza della foce del lago ci lasciano profondamente amareggiati. Si tratta di un vero e proprio schiaffo ad un luogo di straordinaria bellezza». Ancora una volta a segnalarlo sono il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e il consigliere comunale del Sole che Ride di Giugliano Giuseppe D’Alterio che per primo ha segnalato il fenomeno alle strutture competenti.«Sul posto sono intervenuti i militari del Noe, i carabinieri forestali e l’Arpac. La nostra preoccupazione – proseguono Borrelli e D’Alterio – è per i danni che fauna marina che avrebbe potuto subire a causa del fenomeno. Purtroppo, qualora si trattasse effettivamente di uno sversamento abusivo, saremmo di fronte ad un ennesima pagina nera. Sono troppi i fenomeni criminali generati da soggetti che non si fanno scrupolo di distruggere l’ecosistema. Siamo da tempo in campo nella lotta contro gli sversamenti tossici nelle acque di mari, fiumi e laghi. Nell’ultimo weekend ne abbiamo segnalati due, a Riva Fiorita e Sorrento». «In base ai campionamenti dell’Arpac sarà possibile capire la natura del composto. I risultati potrebbero risultare utili ad identificare i responsabili e punirli duramente. Contro chi inquina l’ambiente non deve esserci alcuna forma di accondiscendenza ma solo la massima severità», concludono Borrelli e D’Alterio.