Venerdì 15 Giugno 2018, 08:40 - Ultimo aggiornamento: 15-06-2018 10:02

Una lunga ferita al centro della testa, con sospetta lesione cranica, causata da un colpo violento inferto con il tacco di una scarpa. Antonio Bencivenga è ancora incredulo mentre racconta dell'aggressione che ha subìto ieri intorno alle 7.50, quando è stato attaccato da un immigrato africano a cui aveva chiesto di spostare la bancarella che aveva allestito sul marciapiede.L'uomo aveva appena fatto colazione in un bar poco distante e si accingeva ad alzare la saracinesca della farmacia «Principe Umberto» di via Firenze, dove lavora come magazziniere. Il ragazzo si era però piazzato davanti all'ingresso. L'aggressione sarebbe stata immediata, improvvisa: dopo essersi rifiutato di spostarsi, l'immigrato avrebbe afferrato la scarpa e lo avrebbe colpito. Il magazziniere è stato accompagnato in ambulanza al Cardarelli, dove è stato medicato e dimesso con 10 giorni di prognosi dopo una tac.«Meglio. Ancora stordito per quanto accaduto ma tutto sommato sto bene. Ho una profonda ferita alla testa chiusa con sette punti di sutura e dieci giorni di prognosi».«C'è poco da dire. Come ogni mattina sono andato in farmacia per aprire i locali. Sono il magazziniere e mi preparavo alle consegne che di lì a poco sarebbero arrivate. Sul marciapiedi c'era un vero e proprio negozio di scarpe e borse usate, robaccia raccattata dall'immondizia sicuramente, sparsa davanti all'ingresso del negozio dove sono impiegato ma anche su quelli adiacenti, tra cui un alimentari».