Sabato 28 Settembre 2019, 10:46

Ben 1576 pacchetti di sigarette nascosti in auto. Questo il ritrovamento fatto dai carabinieri della stazione di Marigliano che hanno arrestato il 67enne, già noto alle forze dell'ordine, per contrabbando di tabacchi lavorati esteri. I militari dell'Arma lo controllavano già da tempo e prima di intervenire, hanno atteso che raggiungesse la sua abitazione e parcheggiasse la sua auto.Quindi l'hanno poi fermato e perquisito trovando, nel cofano del veicolo, i 1576 pacchetti di sigarette di varie marche nazionali ed estere per un peso totale di circa 16 chili. Sottoposto agli arresti domiciliari, l'uomo sarà giudicato con rito direttissimo.