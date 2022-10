«Melito chiede più controlli e sicurezza» in centinaia alla manifestazione

Sindaci dell'area nord e studenti in prima linea per sollecitare maggiori controlli a Melito e in tutta l'area metropolitana di Napoli. La manifestazione "Melito sicura", organizzata dal Comune di Melito e dalle scuole della città, ha fatto registrare la presenza di centinaia di persone, perlopiù studenti, genitori, docenti, esponenti del mondo politico e dell'associazionismo.

L'iniziativa è stata organizzata all'indomani dell'assassinio del docente Marcello Toscano, ucciso dieci giorni fa in un istituto scolastico (la Marino Guarano) di Melito. "Più controlli, più videosorveglianza per questi territori martoriati da camorra e delinquenza", tuona il sindaco di Melito Luciano Mottola e gli altri primi cittadini intervenuti.