«Mesopotamia», l'omaggio di Rai Cultura a Necco

Martedì 13 Marzo 2018, 13:07 - Ultimo aggiornamento: 13-03-2018 13:07

Una grande passione, al di là di quella per il calcio e per la cronaca: l'archeologia. A Luigi Necco - scomparso questa mattina - piaceva raccontarla, scavare nel passato e consegnarlo al presente. Lo dimostra lo speciale «Mesopotamia» che Rai Cultura propone - dopo la trasmissione di questa sera alle 23 - anche domani alle 18 su Rai Storia, per un omaggio al grande giornalista. Nello Speciale, Necco racconta il destino dei millenari monumenti della Mesopotamia, la culla della civiltà, tra la prima Guerra del Golfo e la guerra recente, con i raid dell'Isis: ieri, rispettati e intatti; oggi, sfregiati e distrutti.La Guerra del Golfo aveva risparmiato Babilonia, Ninive, capitale degli Assiri, e Nimrud, che era stata la loro capitale militare, ma anche la grande Torre di Ur, Tempio del Dio Luna, il tesoro di una principessa Sumera a Nassirya. E ancora, il prezioso Museo di Baghdad, la città dei Califfi e delle Mille e una Notte, il minareto alto 26 metri di Samarra, i Lamassu e le statue del museo di Mossul, l'antica Ninive, l'altissima cupola di Ctesifonte, l'antica Seleucia, e Hatra la capitale carovaniera dei Parti che nemmeno Traiano aveva potuto conquistare. Solo a Kerbela, sui Marmi e le Maioliche della Moschea Blu, restavano tracce del sangue versato dai ribelli sciiti uccisi da Saddam.Luoghi che, ormai - racconta Necco - esistono solo nelle immagini, anche della Rai. Al loro posto, le rovine lasciate dall'Isis. Eppure, qualche tesoro è sfuggito alla distruzione nella Siria occupata dall'Isis, grazie ai custodi del museo di Aleppo. Intatti gli archivi di migliaia di tavolette in cuneiforme. Nascoste e salvate le maschere d'oro dei re a Damasco. E scampate al triste destino di Palmira - e del direttore dei suoi scavi, Khaled Asaad, barbaramente ucciso - le statue dei primi re del mondo, i sovrani Sumeri di Mari e di Alalakh, il luogo dal quale la cultura della Mesopotamia passò nel Mediterraneo.