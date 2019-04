Giovedì 25 Aprile 2019, 20:54 - Ultimo aggiornamento: 25-04-2019 20:59

I Vigli del Fuoco cercano di raggiungere il luogo dell’intervento, ma restano bloccati a causa dei parcheggi selvaggi. Accade a Bagnoli e più precisamente in via Miseno, dove le auto in sosta hanno reso impossibile il passaggio dell’autobotte. La “sosta forzata” del mezzo dura alcuni minuti, poi l’intervento degli stessi pirati del parcheggio libera il passaggio.«Questo accade perché Bagnoli è del tutto fuori controllo» affermano i membri del Comitato Bagnoli per la vivibilità. «Tutti parcheggiano ovunque bloccando le nostre strade e rendendo impossibile la circolazione. Gli stessi parcheggiatori abusivi indicano i marciapiedi come aree di sosta e non ci sono controlli che riescano ad impedirlo. Chiediamo interventi in vista della stagione estiva che come sempre, porterà caos in questo quartiere».