«Mia sorella uccisa da un albero in via Falcone: da allora non è cambiato niente»

Mercoledì 26 Settembre 2018, 09:12 - Ultimo aggiornamento: 26-09-2018 09:42

L’albero crollato nei pressi del liceo Sannazaro, la paura per la tragedia che si sarebbe potuta compiere, il ricordo per la tragedia annunciata che cinque anni fa spezzò la vita di Cristina Alongi, una giovane mamma colpita in auto dal grosso pino venuto giù in via Aniello Falcone. Era giugno 2013. La mente torna indietro a quel giorno d’estate in cui non c’era nemmeno vento. Cristina fu uccisa dal tronco appesantito da rami e foglie lasciati crescere senza adeguati interventi, senza dare il giusto peso alla segnalazione di pericolo che il titolare di un bar della zona aveva rivolto alle autorità competenti pochi giorni prima.Elio Alongi è il fratello di Cristina, ha seguito ogni udienza del processo che in primo grado ha portato alla condanna della sola agronoma del Comune di Napoli e in Appello ha portato alla condanna anche del vigile del fuoco che raccolse la telefonata di quel cittadino che indicava delle criticità in quel vecchio e altissimo pino nei giardinetti di via Aniello Falcone.«Sono avvilito. Quando ho visto le foto dell’albero caduto al Vomero e le condizioni in cui era il marciapiedi ho pensato che... ho voglia di andare via da questa città. L’idea che quell’albero sia caduto nei pressi di un liceo fa accapponare la pelle, ma che scherziamo?…».