Miasmi in città, blitz allo Stir di Giugliano: multati tre autocompattatori non in regola

Miasmi notturni, blitz della polizia municipale allo Stir di Giugliano: multati tre autocompattatori non in regola. È quanto messo in atto questa mattina dagli agenti della Municipale di Giugliano agli ordini del comandante Maiello che hanno effettuato un servizio mirato all’esterno dello Stir e multato tre automezzi dei rifiuti.

Ieri sera a causa dei miasmi un gruppo di cittadini si è recato presso la Compagnia dei carabinieri ed ha sporto denuncia, documento inviato alla Procura della Repubblica. In tarda mattinata, sempre gli agenti della Municipale, agenti hanno effettuato dei controlli a Licola Mare dove hanno elevato contravvenzioni al Codice della Strada e sequestro merce ad una pescheria abusiva: il titolare dell'attività é stato multato per cinquemila euro ed i prodotti ittici sono stati confiscati e verranno distrutti.