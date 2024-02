Minaccia un'amica della sua ex, arrestato dalla polizia a Napoli

Avrebbe minacciato e molestato un'amica della sua ex ragazza - nella convinzione che fosse responsabile della fine della relazione e del suo arresto per detenzione e spaccio di stupefacenti - al punto da cagionare nella giovane un "perdurante e grave stato d'ansia e di paura", costringendola a cambiare le abitudini di vita.

Dal mese di settembre la pedinava, l'offendeva e la minacciava pubblicamente, arrivando ad appiccare il fuoco alle auto in uso ai familiari e ai vicini di casa della giovane. Per questo motivo gli agenti del Commissariato di polizia di Pozzuoli hanno arrestato un 25enne con precedenti penali, e già sottoposto alla misura dell'obbligo di dimora.

Il giovane è finito in carcere in esecuzione di un'ordinanza del gip di Napoli, su richiesta della Procura. Le indagini sono iniziate in seguito all'incendio di un'autovettura nel Rione Toiano e alle dichiarazioni delle persone offese, riscontrate anche attraverso una perquisizione a carico dell'indagato.