Arrestato per maltrattamenti in famiglia, ha anche rischiato di fare una strage dando fuoco alla sua auto. Un 42enne di Camposano ha minacciato il padre anziano e, per ottenere soldi, ha incendiato la vettura distante pochi metri da decine di bombole di gas liquido che sono state risparmiate dalle fiamme, grazie al tempestivo intervento dei carabinieri. Bloccato, l'uomo è stato tradotto al carcere di Poggioreale. Ora è in attesa dell’udienza di convalida.