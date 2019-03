Venerdì 15 Marzo 2019, 14:15

I carabinieri hanno arrestato a Giugliano, con le accuse di estorsione in famiglia e oltraggio a pubblico ufficiale, un 42enne già noto alle forze dell'ordine e tossicodipendente. L'uomo, aveva minacciato l'anziana madre e il fratello intervenuto in difesa della donna, per farsi consegnare 20 euro che verosimilmente gli servivano per acquistare droga. Anche quando sono arrivati i carabinieri l'uomo ha continuato rivolgendo loro espressioni ingiuriose e minacciando di nuova la madre brandendo un coltello da cucina.