Domenica 24 Marzo 2019, 11:54

POZZUOLI. Un ragazzo di circa quattordici anni ieri sera intorno alla mezza è stato investito da un auto in via Solfatara. Il giovane stava attraversando la strada quando l’auto non accortosi lo ha investito. Il conducente si è immediatamente fermato prestando i dovuti soccorsi. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha trasportato il ragazzo presso il pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli dove è tutt’ora in prognosi riservata anche se fortunatamente le sue condizioni sono migliorate rispetto a ieri sera. Il minore ha, infatti, riportato delle lesioni interne. Sul fatto indaga la Polizia Municipale di Pozzuoli che sta svolgendo le indagini attraverso il sistema di video sorveglianza.