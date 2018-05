Estorsione e droga, 17enne prende la pistola e spara per un debito di 500 euro

Un 17enne di Pomigliano d’Arco, residente nelle palazzine

ex 219

, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Pomigliano e della compagnia di Castello di Cisterna per tentata estorsione, detenzione illegale di arma e lesioni aggravate. Ieri sera il giovane si è armato di pistola e ha raggiunto l’abitazione di un 26enne di Pomigliano - ai domiciliari per reati in materia di droga - per discutere di un debito pari a 500 euro: sarebbero soldi dovuti per dosi non pagate. Non riuscendo a recuperare il contante, ha portato via lo scooter del debitore: poi è tornato in auto, hanno ripreso a discutere e al culmine della tensione gli ha sparato un colpo di pistola al ginocchio sinistro.



Poco dopo sono partite due telefonate per chiedere l'intervento del 188 e del 112. Il ferito è stato ricoverato al Cardarelli: operato, è in prognosi riservata ma non è in pericolo di vita. Il feritore è stato rintracciato a casa dai carabinieri poche ore dopo l'accaduto e ora si trova presso il centro di prima accoglienza per minori ai Colli Aminei.

Venerdì 4 Maggio 2018, 11:38

