«Mio figlio non picchiò Arturo: ma adesso temo me lo portino via»

Lunedì 23 Aprile 2018, 09:17

«Quando ho saputo che c’è una richiesta di giudizio immediato per i ragazzi accusati di aver ferito Arturo ho iniziato ad avere veramente paura. Adesso temo che possano “prendersi” anche mio figlio. Non dormo più, non vivo più. Ma mi batterò con tutte le forze per dimostrare che lui non c’entra nulla, che è stato tirato ingiustamente in ballo in questa storia da qualcuno che oggi lo accusa perché vuole coprire il vero colpevole». A parlare è la mamma del 12enne accusato dalla Procura dei minori di aver fatto parte del «branco» di adolescenti che la sera del 18 dicembre scorso ad una fermata dell’autobus di via Foria hanno aggredito il 17enne Arturo. Carmela ha 43 anni, vive nella zona dei Miracoli, a due passi dal Rione Sanità; ha tirato su - tra mille difficoltà - quattro figli: i primi, di 25 e 24 anni, avuti dal primo marito, e gli ultimi due dal nuovo compagno. «Abbiamo fatto sacrifici - spiega - per farli crescere bene: nessuno di loro, fino a ieri, ha mai avuto a che fare con la legge. Mia figlia è sposata e mi ha regalato anche due nipotini, il secondo, 24enne, lavora nel settore dei profumi e cosmetici. L’ultima ha solo cinque anni».Giovanni (lo chiameremo così, con un nome di fantasia, per dovere di riservatezza e rispetto dovuto ad un minore) ha solo 12 anni ma è considerato uno dei ragazzini che avrebbe colpito a coltellate Arturo. È assistito dall’avvocato Carla Maruzzelli. A confermare i sospetti ci sarebbero, oltre ad una chiamata in correità di uno degli altri componenti del gruppo di violenti, anche alcune immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza. Per la giovanissima età, Giovanni non è imputabile. Ma il suo nome resta nel fascicolo d’inchiesta: ed ora la madre teme che, presto o tardi, potrebbero arrivare conseguenze anche per lui, forse addirittura l’allontanamento dalla famiglia.