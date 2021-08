Molo Beverello, fermato scippatore: aveva rubato un telefono dallo zaino di una ragazza

Durante il sevizio di controllo del territorio, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale sono intervenuti in via Acton presso la biglietteria del molo Beverello per una segnalazione di furto. Una ragazza ha indicato loro un uomo raccontando che, poco prima, mentre era in fila alla biglietteria lo aveva visto sottrarre il cellulare dal suo zaino poggiato per terra per consegnarlo ad una donna che si era rapidamente dileguata.

Gli operatori hanno raggiunto e bloccato G.C., 42enne napoletano con precedenti di polizia, e lo hanno denunciato per furto aggravato.