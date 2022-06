È morto ‘O pa’ ‘o pa’, addio al mendicante più famoso di Napoli

Si chiamava Umberto Consiglio, ma tutti - proprio tutti - a Napoli lo conoscevano come ‘O pa’ ‘o pa’, il mendicante più famoso della città. Da una vita a chiedere un tozzo di pane, offrendo sempre un sorriso sincero a passanti, curiosi e ragazzini che non si stancavano mai di rincorrerlo per le vie del centro storico.

È stato Enzo a dare la notizia della morte sul gruppo social Napoli Retrò: «Ci ha lasciato, non so quanti anni avesse o come si chiamasse ma l'ho incontrato e salutato tante volte. Rip». Centinaia i commenti di risposta.