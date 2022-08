Morto dopo 18 giorni Vittorio Fabozzi, l'operaio di Caivano caduto da un'impalcatura a Castelfranco Veneto

Purtroppo non ce l’ha fatta. Si è spento, dopo 18 giorni di permanenza in ospedale, Vittorio Fabozzi, il 59enne operaio di Caivano, caduto da un’impalcatura mentre stava lavorando a due metri di altezza presso un istituto scolastico di Castelfranco Veneto. Le sue condizioni, apparse subito gravi in seguito al trauma cranico riportato nel violento impatto con il suolo, ne richiesero l’immediato ricovero al nosocomio di Treviso. Qui la situazione è successivamente precipitata per il peggioramento dell’attività cerebrale che ne ha provocato, poi, il decesso.

E’ la seconda vittima bianca che colpisce la comunità caivanese in questo mese. Lo scorso 9 agosto un altro operaio di 48 anni fu investito da un camion a Chiazzano, in provincia di Pistoia. Stava controllando le transenne del cantiere dove lavorava. Anche per lui, trasportato immediatamente all’ospedale San Jacopo di Pistoia, non ci fu nulla da fare.