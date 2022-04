Movida a Napoli, controlli e multe ai locali per la musica ad alto volume

La Polizia municipale ha verificato 157 attività e dai controlli sono scaturite tre multe per diverse violazioni alla Ordinanza Sindacale sulla movida. In particolare è stato necessario sanzionare le inosservanze in Via San Sebastiano per musica ad alto volume oltre l’orario consentito, e in Vicoletto Belledonne per non aver rispettato la chiusura prevista nell’OS 59.

APPROFONDIMENTI IL RICORDO Acerra, i carabinieri incontrano gli studenti del Caporale per... LA VIOLENZA Terrore ad Acerra, colpi d'arma da fuoco contro Yogorino LA CAMORRA Clan Moccia, nuovo colpo alla camorra: maxi sequestro di beni al ras...

Altre 13 multe sono state fatte per occupazione abusiva di suolo pubblico e per la mancata differenziazione dei rifiuti. In Piazza del Plebiscito e Cesario Console gli Agenti hanno sequestrato 108 borse contraffatte di varie marche e sequestrati 100 occhiali da sole.

Sono190 gli automobilisti controllati controlli con 111 multe oltre alla rimozione di 38 veicoli con i carri gru nelle zone di maggiore attrazione della movida cittadina e un verbale ad un unn parcheggiatore abusivo in Via Conca.