Terrore ad Acerra, colpi d'arma da fuoco contro Yogorino

Serata di terrore in via Leonardo Da Vinci ad Acerra: esplosi colpi d’arma da fuoco nei pressi di Yogorino. Erano passate da poco le 21, quando due ragazzi in sella a uno scooter hanno sparato in direzione dell’attività commerciale.

Secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, tutto sarebbe iniziato pochi minuti prima. Nel locale ci sarebbe stato un diverbio tra il compagno della proprietaria e un ragazzo. Un banale scambio di battute che però avrebbe scatenato l’ira del giovane. Prima si è allontanato dal posto per poi esplodere i colpi d’arma da fuoco all’esterno.

Il colpo ha seminato il panico e sono state allertate immediatamente le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia del commissariato di Acerra. Sono stati trovati quattro bossoli che non hanno provocato danni. Non sono stati registrati feriti. L'attività investigativa procede a pieno ritmo e sono al vaglio anche le telecamere di videosorveglianza della zona. Al momento, non è stata esclusa nessuna ipotesi.