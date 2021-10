Movida a Napoli, denunce e controlli nella zona dei baretti più frequentati

Al centro dei controlli la movida a Napoli, in via Scarlatti, in via Luca Giordano, in via Aniello Falcone, in via Paisiello, in via Rossini e in piazza Vanvitelli. Identificate 315 persone, di cui 77 con precedenti di polizia, fermate 19 auto e 12 moto, due violazioni al codice della strada contestate per mancata revisione. E non solo. Sono state controllate 42 persone agli arresti domiciliari. E, in via Rossini, il titolare di un esercizio commerciale è stato denunciato perché sorpreso a somministrare bevande alcoliche a minori. A intervenire gli agenti del commissariato Vomero.

