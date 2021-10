Napoli, pestaggio nel centro storico, altra rissa ai baretti di Chiaia

Le immagini sono forti e si commentano da sole. Scoppia una lite tra alcuni giovani nel cuore del centro storico e l’aggressione si trasforma in un assurdo linciaggio. La movida violenta è tornata, e non c’è fine settimana che sfugga al conto di aggressioni e ferimenti. Questa volta è successo nella zona dell’Università, pochi giorni prima era toccato a piazza San Pasquale.

Naturalmente tutto è finito sui social, con tanto di filmati girati da chi, di fronte a simili barbarie, non sanno far altro che accendere lo smartphone e riprendere i pestaggi. Sabato scorso in piazzetta Orientale è scoppiato il panico per una rissa nella quale un ragazzo è miracolosamente riuscito a sfuggire al “branco” che continuava a picchiarlo selvaggiamente, continuando a colpirlo con calci persino quando era ormai completamente indifeso disteso a terra.

Difficile capire di più e, soprattutto, risalire alla scintilla che ha determinato tanta rabbia. Il video è stato postato dal consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli: si sentono prima urla, rumori di bottiglie di vetro che si rompono, poi alcune voci concitate e persino un insulto omofobo». Poi scatta l’aggressione: in due, e poi anche in tre ci si accanisce contro la vittima, raggiunta da insulti, calci e pugni. La furia non si ferma nemmeno quando il ragazzo cade in terra, prima din rialzarsi e riuscire a sfuggire ai violenti.



Poche ore prima, altra furiosa scazzottata tra due comitive di giovani in piazza San Pasquale a Chiaia. Un gruppo di tre giovani di Marano sono stati insultati e aggrediti da almeno 15 persone con le quali per motivi futili era nato un battibecco. I feriti sono poi stati medicati in ospedale. «La movida si trasforma nuovamente in follia e violenza al centro storico di Napoli - commenta Borrelli - Nel filmato segnalato si vede come un giovane mentre è riverso al suolo incapace di difendersi venga preso a calci in faccia. Siamo disgustati da questa violenza inaudita in cui vengono trasformati e trasfigurati i momenti di socialità tra i giovani. È tempo che forze dell’ordine e magistratura decidano di intervenire in maniera decisa e concreta per porre fine a questo fenomeno culturalmente e socialmente pericoloso con pene esemplari per i violenti che per un niente rischiano di ammazzare una persona. Alcuni soggetti evidentemente escono di casa soltanto per commettere crimini e sfogare la propria indole aggressiva con risse e pestaggi, un’indole sovrastimolata anche dall’eccesso di alcol che sempre più spesso viene consumato nei luoghi della movida. Andare avanti così non è più accettabile».