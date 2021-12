Movida a Napoli, multe e denunce senza mascherine o green pass

Nell'ambito dei servizi predisposti dalla questura di Napoli nelle aree della movida, i poliziotti dei commissariati San Ferdinando, Montecalvario, Decumani e Vomero, i militari dell’Arma dei carabinieri tra cui personale del Nas, i finanzieri del comando provinciale della Guardia di Finanza e gli agenti della polizia locale, hanno effettuato controlli nella zona del lungomare e nelle strade limitrofe, nei Quartieri Spagnoli, nel centro storico e nel quartiere Vomero in particolare nelle zone della “movida”.

APPROFONDIMENTI IL RAID Frattaminore, furto all'hub vaccinale: rubati 7 computer e 6... LA VIOLENZA Napoli, medici 118 aggrediti in strada: arrestata clochard LA SICUREZZA Green pass a Ischia, i carabinieri multano due uomini sul bus senza...

Nel corso dell’attività sono state identificate 409 persone, una delle quali è stata sanzionata per mancato uso dei dispositivi di protezione individuali, e controllati 47 veicoli, di cui 22 rimossi per sosta vietata.

Gli operatori hanno controllato 27 esercizi commerciali e hanno sanzionato un cliente di una pizzeria in via Pasquale Placido e un avventore di una sala giochi in via Luca Giordano poiché sprovvisti del green pass e i rispettivi titolari per il mancato controllo della certificazione verde.