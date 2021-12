Napoli, medici 118 aggrediti in strada: arrestata clochard

I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato per interruzione di pubblico servizio, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale una clochard 31enne napoletana.

I militari - allertati dal 112 su richiesta di aiuto da parte del personale sanitari del 118 - sono intervenuti in vico Pallonetto Santa Chiara. Gli operatori sanitari volevano prestare le prime cure alla donna che era in evidente stato di alterazione psico-fisica a causa dell'eccessivo uso di alcol ma la 31enne li ha aggrediti. Un'infermiera è stata colpita al volto mentre l'altro sanitario è stato ferito al polso. I carabinieri sono stati bersaglio di offese, spintoni e ripetuti sputi da parte della donna. Dopo una breve colluttazione, la 31enne è stata bloccata ed arrestata ed ora è in attesa di giudizio.

Per i medici tre giorni di prognosi per «trauma contusivo toraco addominale e volto» e «trauma contusivo distorsivo polso e primo dito mano sinistra».