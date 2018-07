Domenica 8 Luglio 2018, 15:29 - Ultimo aggiornamento: 08-07-2018 15:29

Frattamaggiore. Movida pericolosa. Un'auto con a bordo dei giovanissimi lancia uova ai passanti, per una sorta di gioco stupido, che questa volta, però, ha ferito una donna. Lei reagisce pubblicando un post su Facebook, mettendo in evidenza una foto con l'ematoma procuratole dal violento impatto e scrive: "Alle 00:40 in via Vittoria Frattamaggiore un' Audi bianca con a bordo ragazzi che urlavano con stereo a palla mi lanciano un uovo così violento da farmi sentire un dolore atroce, adesso sono in ospedale per farmi un'eco però chiedo a tutti voi di condividere questo post per far sì che questi vigliacchi imparano a vivere e non rompere la vita degli altri!! NEMMENO A PIEDI SI PUO USCIRE". Piovono i commenti sui social, alcuni sottolineano la presenza sulla strada, centrale, di videocamere e la speranza che così si possa risalire ai responsabili della bravata. Il timore è nel rischio di emulazione, per questo i cittadini chiedono che si possa prontamente individuare i colpevoli. Elena Petruccelli