Lunedì 9 Settembre 2019, 10:17

Coltello con lama da dieci centimetri in tasca, minorenne mostra l'arma ai suoi amici in villa comunale e spaventa i passanti. Pochi minuti dopo, viene fermato dai carabinieri. Serata di ordinaria follia, quella di sabato a Castellammare di Stabia, dove si è verificato l'ennesimo episodio «pericoloso» nella movida, durante una delle manifestazioni di fine estate. Tra migliaia di passanti, presenti per la festa della pizza e la solita passeggiata del sabato sera, un gruppetto di ragazzini si è fatto particolarmente notare. Uno di loro, con maglietta scura e coltello in mano, ha più volte mostrato l'arma agli amici e ai passanti, a mo' di sfida. Finché sul posto non sono arrivati i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia che, agli ordini del maggiore Donato Pontassuglia, hanno bloccato e perquisito il giovane minorenne sequestrandogli un coltello a farfalla con lama lunga dieci centimetri. Un'arma che può fare del male e che il ragazzino maneggiava tranquillamente tra la folla. Il giovane è stato accompagnato in caserma e, per il momento, denunciato a piede libero per porto abusivo di arma bianca. È stato rilasciato a notte fonda.