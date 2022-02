Multe e denunce, i controlli tra Napoli e Torre Annunziata

Identificato un 41enne napoletano in via Michelangelo da Caravaggio: i poliziotti hanno accertato che si era allontanato dal proprio domicilio dov’è sottoposto agli arresti domiciliari per reati contro la persona. Controlli anche a Torre Annunziata, dove gli agenti del commissariato e i finanzieri hanno effettuato un servizio straordinario nella zona denominata “Rovigliano”.

Nel corso dell’attività, sono state identificate 135 persone, di cui 10 con precedenti di polizia, controllati 77 veicoli e contestate due violazioni del codice della strada per mancata presentazione dei documenti di circolazione e mancanza di copertura assicurativa. In particolare, un 20enne di Castellammare di Stabia è stato denunciato per guida senza patente poiché recidivo nel biennio. Infine, è stata sanzionata una persona per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale poiché trovata in possesso di un involucro contenente 0,5 grammi circa di marijuana.