Napoli, 14enne ferito da due ragazzi col tirapugni: indagini in corso

Una donna 55enne di Pianura ha denunciato un’aggressione ai danni di suo figlio di 14 anni presso la locale stazione carabinieri.

L’aggressione sarebbe avvenuta nel pomeriggio dello stesso giorno davanti al parco Anaconda in via Campanile e il 14enne sarebbe stato aggredito e colpito al volto con un tirapugni da due ragazzi.

Per la vittima lesioni al volto giudicate guaribili in 5 giorni dai medici dell’ospedale San Paolo. Indagini in corso dei carabinieri impegnati nel ricostruire la dinamica dell’evento e i motivi dell’aggressione.