Mercoledì 12 Giugno 2019, 21:31

All’esito di un lungo interrogatorio, alla presenza del suo difensore avvocato Luigi Tuccillo, il gip del Tribunale di Napoli Nord dott. Santoro non ha convalidato l’arresto di Alessandro Dervisio, disponendone la immediata scarcerazione. È stata chiarita e documentata la assoluta infondatezza della accusa e la estraneità dell’indagato alle vicende relative ad una presunta ipotesi estorsiva. Il Dervisio si era limitato a cercare di comporre una controversia civilistica tra la sorella ed il cognato e la impresa facente capo al suocero, che aveva formalmente riconosciuto il proprio debito, impegnandosi alla restituzione di una somma indebitamente percepita. Il Dervisio si è riservato di denunciare per calunnia gli autori delle false dichiarazioni ai carabinieri, che hanno propiziato l’arresto di iniziativa della P.G. non convalidato dal Giudice.