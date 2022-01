Napoli, aggredita dall'ex compagno: chiama il 113 e lo fa arrestare

Minacciata con una pistola nel suo appartamento e poi in vico Palazzo Pinto a Napoli. La vittima ha raccontato di essere stata aggredita dall'ex compagno, che poi è stato individuato, bloccato e trovanto in possesso di un coltello a serramanico. Non solo. Nell'abitazione dell’aggressore a San Cipriano d’Aversa, i poliziotti hanno sequestrato due pistole replica prive del tappo rosso complete di caricatore con 4 cartucce a salve. Il 42enne con precedenti di polizia è stato arrestato per atti persecutori nonché denunciato per porto d’armi od oggetti atti a offendere.

