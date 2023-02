Un 39enne di origini senegalesi è stato aggredito e ferito in via Mergellina da alcuni sconosciuti. L'uomo, immigrato regolare in Italia, sarebbe stato colpito al volto anche con alcune chiavi.

Soccorso e portato all'ospedale dei Pellegrini, ne avà per trenta giorni per trauma cranico. Indagini in corso da parte dei carabinieri per chiarire la dinamica.