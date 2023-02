Napoli, lite a colpi di forbici: ferite due donne e una bambina di otto anni

Due donne e una bimba di appena otto anni sono state ferite nel corso di una lite scoppiata per cause ancora da accertare. Il fatto è accaduto la scorsa notte a Napoli, nella zona dei Quartieri Spagnoli.

Le due donne, 33 e 35 anni, si sarebbero ferite reciprocamente, forse con delle forbici. Entrambe sono giunte poco dopo al pronto soccorso dell'ospedale dei Pellegrini, dove sono state medicate e dimesse.

Sul posto sono intervenuti carabinieri della compagnia Centro che stanno lavorando per capire l'esatta dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità.

Durante la lite è stata ferita alla mano anche la nipote della 35enne, una bambina di 8 anni. Per la piccola otto giorni di prognosi, per la 33enne 20 giorni, per la 35enne invece 15 giorni.