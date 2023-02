Napoli, controlli tra chalet e «baretti»: fioccano multe e sanzioni

Controlli agli chalet e ai «baretti», multe per violazioni stradali e un veicolo rimosso. Come ogni fine settimana la polizia locale e la polizia di Stato ha effettuato verifiche mirate nei luoghi della movida napoletana. Sono stati controllati i territori della zona Avvocata, con pattugliamenti in via Santa Chiara, via San Sebastiano, via De Marinis, via Candelora, via Monteoliveto, Calata Trinità Maggiore, via Battisti, piazza Carità, via Broggia e via Pessina. Per quanto riguarda i locali, sono state accertate 4 violazioni per illecita occupazione di suolo pubblico e 3 per l'esposizione di insegne senza la prescritta scia. Sono poi stati effettuati controlli per la prevenzione e repressione della sosta irregolare. Sono stati 66 i verbali elevati per violazioni stradali e un'auto è stata rimossa per sosta irregolare.

Inoltre, a piazza Nazionale il personale del Reparto Git Motociclisti e della Unità Operativa San Lorenzo ha controllato 59 veicoli, 11 dei quali con targa straniera, e sanzionato 25 conducenti. Sono stati sequestrati 11 veicoli, 8 dei quali per mancanza della copertura assicurativa, 2 per la reiterata conduzione del veicolo senza patente e 1 perché circolante nonostante fosse già sottoposto a sequestro a seguito di precedenti controlli. Accertate anche violazioni per 4 omesse revisioni periodiche e 2 irregolarità nella intestazione dei documenti di circolazione. Per le criticità registrate al Corso Vittorio Emanuele, la Municipale ha predisposto un continuo monitoraggio notturno con orario 0:00/6:00 del tratto compreso tra piazza Mazzini e piazzetta Cariati, elevando 130 verbali per sosta irregolare ed effettuando la rimozione di 15 veicoli. Infine, assicurando il presidio dell'area fino alle ore 24, la Municipale ha impiegato 2 pattuglie con 4 operatori nella zona di piazza Garibaldi per la prevenzione dei reati di microcriminalità e dei mercatini abusivi.