Napoli, in moto col passamontagna e armati: uno fugge, l'altro arrestato

In moto con il passamontagna in viso tentano la fuga. Due uomini sono stati individuati dai Falchi della Squadra Mobile che ieri sera, durante un servizio di contrasto ai reati predatori, si trovavano nei pressi di corso Umberto, all'angolo con via Arnaldo Cantani. I due, a bordo di uno scooter, procedevano a forte velocità in direzione di piazza Mercato. Il conducente indossava un passamontagna. I poliziotti li hanno inseguiti e hanno intimato loro di fermarsi, ma i due, alla vista degli agenti, hanno abbandonato il motociclo e hanno tentato la fuga a piedi. Il guidatore ha anche estratto un'arma, che però gli è caduta a terra, facendo sganciare il caricatore. Dopo una colluttazione, i poliziotti lo hanno bloccato. M.G., 21enne napoletano con precedenti è stato arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni. Il caricatore e il passamontagna sono stati sequestrati. Il secondo uomo è riuscito a dileguarsi.