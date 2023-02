Il trucco è vecchio come il cucco: il “compare” dà una leggera spinta alla vittima, mentre il suo complice gli sfila il portafogli. Vedi alla voce: furto con destrezza, che a Napoli si trasforma in “arte” microcriminale di strada. Da oggi, però, c’è una novità: a mettere a segno i borseggi, in pieno centro storico, sono delinquenti che prendono di mira le loro vittime travestendosi da turisti. Un escamotage che a quanto pare funziona.



Una ne fanno e cento ne pensano, i malviventi che battono i marciapiedi napoletani. Ma a incastrarli, stavolta, ci ha pensato un cittadino che è riuscito a cogliere il momento giusto, quello in cui la banda entra in azione. Insospettito dai loro atteggiamenti, l’autore del video subito diventato virale ha seguito le mosse dei due, riuscendo a documentare con il cellulare le fasi del borseggio, avvenuto peraltro in pieno giorno e tra la folla distratta di passanti.

A divulgare quel filmato che dura solo pochi secondi, ma che è eloquentissimo, è stato Francesco Emilio Borrelli, ex consigliere regionale e attuale deputato dei Verdi, storico “castigamatti” di certo diffuso malcostume partenopeo.

È lui a commentare i fotogrammi di un borseggio ripreso in diretta a Piazza Municipio qualche giorno fa, a pochi passi da Palazzo San Giacomo sempre circondato da agenti della Municipale e delle forze dell’ordine. «Gli autori del reato - scrive il parlamentare - sono degli habitué e vanno fermati. Preserviamo il turismo contrastando la delinquenza».

Ma veniamo al video. L’ignaro turista gira per Piazza Municipio, a Napoli, intento ad osservare palazzi e monumenti quando un uomo, spalleggiato da una seconda persona, entrambi ben infiltrati tra i visitatori grazie al loro abbigliamento sbarazzino (che induce a farli passare proprio per forestieri in visita in città), gli si avvicina alle spalle e gli sfila il portafoglio.

«Si tratterebbe - prosegue Borrelli - di un abituale borseggiatore che si aggira in quelle zone come ha riferito un testimone che documentato il furto. L’autore del video mi ha spiegato di essersi trovato in piazza Municipio, dove ha assistito ad un furto di portafoglio addirittura a due turisti. I ladri sono due soggetti che “la fanno nera” dalla mattina alla sera. Sono sempre lì, all’angolo dove si trova una paninoteca.

Dunque, se questo è vero allora siamo di fronte ad una zona trasformata dalla coppia di delinquenti in vero territorio privato di caccia. «Abbiamo naturalmente segnalato la questione alle forze dell’ordine chiedendo che quei due vengano identificati e fermati - conclude Borrelli - Napoli sta vivendo un momento storico con questa ondata di turismo che non si era mai verificata prima, e non si può permettere che i delinquenti rovinino tutto; e neanche si può più tollerare che i cittadini debbano subire ogni giorno furti e rapine»



Una piaga. Quello legato ai borseggi, a Napoli, rappresenta un fenomeno ancora diffusissimo. I malviventi operano preferibilmente in luoghi molto affollato (sugli autobus si verifica il picco di casi), e ci sono zone ad alto rischio, a partire dai Decumani e dalla Ferrovia (qui operano soprattutto gli algerini, veri specialisti nel settore. Il reato in questione è previsto e punito dall’articolo 624 del codice penale: per gli autori è prevista la reclusione da sei mesi a tre anni e con una multa da 154 a 516 euro.