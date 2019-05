Far West ai Pellegrini, la vita da duro di Vincenzo nella gang vomerese e il giallo del minore accoltellato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 18 Maggio 2019, 12:00

Era stato arrestato per concorso in tentato omicidio, salvo poi lasciare la cella in attesa di un processo ancora alle prime battute. Vincenzo Rossi non è un personaggio sconosciuto agli archivi delle forze dell'ordine, visto il suo coinvolgimento in un recente fatto di cronaca. Era il nove dicembre del 2017 (per altro, giorno del suo compleanno), quando avrebbe preso parte all'aggressione da parte di un gruppo di giovanissimi del Vomero contro alcuni ragazzi provenienti da Piscinola. Via Scarlatti come terreno di uno scontro culminato con la pugnalata al petto di uno dei giovani dell'area nord. Sguardi, offese reciproche, babygang in azione, quasi tutti minori i protagonisti. Hanno confessato, hanno ottenuto la messa alla prova, ora sono in valutazione.