Martedì 6 Novembre 2018, 12:30

I carabinieri di Chiaia stanno ispezionando il sottosuolo in via Filangieri insieme al personale del servizio Fognature del Comune di Napoli. Il controllo è scattato in seguito alla segnalazione di alcuni dipendenti di una gioielleria, che hanno sentito dei rumori sospetti provenienti da sotto il pavimento e, ipotizzando che potessero esserci gli “uomini talpa” al lavoro, hanno allertato le forze dell’ordine.