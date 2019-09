Napoli, allarme al giudice di pace: «Fuggi fuggi, abbiamo avuto paura»

Lunedì 30 Settembre 2019, 12:49

Allarme in mattinata negli uffici del Giudice di Pace, probabilmente per un incendio. Gli avvocati presi dal panico sono scesi in strada inconsapevoli di ciò che stesse accadendo. L’avviso nei corridoi: «Possibile situazione di emergenza, aspettate prossime istruzioni».Fuga di massa dunque tra funzionari, avvocati e giudici che si sono riversati nella piazza antistante all’ingresso del tribunale. Un allarme prolungato anche dopo la fuga. Alcuni avvocati raccontano: «In realtà abbiamo sentito l’allarme e siamo fuggiti tutti, non abbiamo avuto il tempo di renderci conto cosa stesse accaduto realmente, ma pare che non ci siano stati problemi».Un altro testimone racconta: «Abbiamo pensato a un allarme bomba, in momenti del genere non si sa mai cosa stia accadendo realmente».