Droga dello stupro: decine di flaconi abbandonati a Bagnoli sul lungomare della «movida»

Martedì 20 Novembre 2018, 14:42 - Ultimo aggiornamento: 20-11-2018 15:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sul lungomare di Bagnoli, frequentato durante la movida da moltissimi giovani, è stato rinvenuto nelle ultime settimane dai volontari, che stavano effettuando degli interventi di bonifica, un grosso quantitativo di confezioni già consumate di “Alcover”.«Questo prodotto, attraverso una semplice ricerca su internet - commenta sul suo profilo social, Diego Civitillo, presidente della X Municipalità - viene prescritto contro la dipendenza da alcool, in quanto agisce sui recettori del nostro organismo "simulandone" l'assunzione. Se assunto in modalità diverse ed in particolare associato all'alcool i suoi effetti sono molto potenti sulla psiche, arrivando fino all'amnesia o alla perdita di coscienza. Per questo motivo l'Alcover è noto come la "droga dello stupro" perché viene aggiunto alle bevande essendo incolore ed insapore e portando la vittima all'incapacità di intendere e reagire».«Spesso vengo accusato - prosegue il presidente del parlamentino dei quartieri flegrei - di essere contrario alla movida, di sprecare pagine e pagine per denunce e segnalazioni. Io non sono contrario al divertimento, io sono contrario a questo modello che non è divertimento».La quantità di confezioni trovata è sola una piccola parte di quello che viene assunto consapevolmente, o peggio, inconsapevolmente dai nostri ragazzi. «Oggi ho denunciato - conclude Civitillo - agli organi preposti alla salute e all’ordine pubblico, il ritrovamento delle confezioni utilizzate e ritrovate sulla spiaggia e nell’area del Belvedere Piazza a Mare. Il prodotto che sembra può essere un medicinale prescritto dai Sert per le dipendenze da alcol, ma se assunto in determinate condizioni da soggetti sani può avere effetti psicotropi di varia natura. Ho chiesto di avviare le procedure atte ad identificare origine e natura dei prodotti, e se gli stessi sono stati oggetto di vendita illegale a soggetti inconsapevoli».