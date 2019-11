Prosegue l'allerta meteo: a Napoli riaprono scuole, parchi e cimiteri

La Protezione civile regionale ha prorogato fino alle ore 6 di domani giovedì 7 novembre l’ allerta di livello arancione per «precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o isolato temporale, puntualmente

di forte intensità. Fenomeni in attenuazione in nottata. Locali raffiche nei temporali». Nella giornata di domani, fa sapere il Comune di Napoli, scuole, parchi e i cimiteri cittadini saranno regolarmente aperti.

Ultimo aggiornamento: 16:27

