Formiche in ospedale, appelli inascoltati: altri casi di insetti in corsia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 13 Novembre 2018, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non era la prima volta che le formiche aggredivano letti, comodini e finanche pazienti. Sabato scorso non è stato il primo caso di invasione di insetti, non è stato il primo momento di crisi in materia di igiene. San Giovanni Bosco, prime testimonianza dal «di dentro»: ci sono parenti di pazienti che hanno segnalato la presenza di formiche prima di sabato scorso, quando la storia della 71enne cingalese è esplosa da un punto di vista mediatico sui media nazionali. Lo scandalo era stato già annunciato, era già in nuce, perché - a detta di alcuni ospiti dell'ospedale di via Briganti, le formiche avevano già preso d'assedio comodini, letti e materiale sanitario. E non è tutto. Sono sempre le voci di questi giorni a sottolineare il clima di indifferenza all'interno dell'ospedale, dopo le prime segnalazioni orali sulla presenza di insetti. Ed è sulla base di questo scenario, che la direzione dell'Asl Napoli uno ha deciso di sospendere un medico e tre infermieri, mentre sul fronte strettamente penale vanno avanti le indagini dei carabinieri del Nucleo antisofisticazione.