Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Secondigliano hanno effettuato un controllo presso un’abitazione in via del Cassano dove hanno rinvenuto una pistola semiautomatica con matricola abrasa e caricatore fornito di 6 cartucce calibro 22. Francesco Fontanarosa, 26enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione d’arma clandestina e ricettazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA