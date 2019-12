Tagliano la rete di recinzione per rubare attrezzi agricoli nel fondo, due arresti a Portici

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si introducono in un fondo agricolo e tentano di portare via attrezzi agricoli: un 51enne di, sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno nel comune vesuviano, e un 27enne digià sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, sono stati arrestati. L'episodio è accaduto a Cercola . I due avrebbero prima tagliato la rete di recinzione di un piccolo fondo agricolo e, una volta entrati all'interno, avrebbero provato a portare via alcune attrezzature da un capannone. Alla vista dei carabinieri della tenenza di Cercola sono fuggiti via ma sono stati bloccati dopo poco e arrestati. Ora sono ai domiciliari in attesa di giudizio. Gli arnesi sono stati sequestrati.