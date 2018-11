Domenica 11 Novembre 2018, 13:05

I carabinieri di Somma Vesuviana e San Vitaliano hanno operato 2 arresti in flagranza per droga. A Somma Vesuviana è stato arrestato per detenzione di stupefacente a fini di spaccio Bruno Autorino, un 38enne del luogo già noto alle forze dell'ordine.I militari lo hanno fermato per controlli lungo via Marigliano e nel corso di perquisizioni, personale sul posto e domiciliare nella sua casa in via Zingarello, l’hanno trovato in possesso di 22 grammi di cocaina, parte dei quali già suddivisi in dosi e di un bilancino di precisione.A San Vitaliano, invece, è stato arrestato Pasquale Mancini, un 59enne del luogo già noto alle forze dell'ordine. Il predetto è stato bloccato dai carabinieri operanti subito dopo aver ceduto 2 dosi di cocaina e crack a un acquirente 42enne del posto che è stato segnalato al prefetto di Napoli.