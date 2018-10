Domenica 21 Ottobre 2018, 15:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tre spacciatori sono stati arrestati nella notte a Napoli dagli agenti del commissariato San Ferdinando: si tratta di tre pregiudicati napoletani tra i 30 e i 43 anni, finiti in manette per il reato di spaccio di sostanza stupefacente.I poliziotti sono intervenuti dopo avere notato un giovane, a bordo di uno scooter, che imboccava via Mezzocannone per poi recuperare due involucri con mezzo grammo di cocaina in uno stabile al vico Cangiani al Mercato. Gli agenti hanno quindi fatto irruzione all'interno dello stabile e hanno fermato due persone, un 30enne e un 43enne, con 0,35 grammi di cocaina e 715 euro in banconote di vario taglio.