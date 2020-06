Droga e denaro sono stati sequestrati ieri mattina dai «Falchi» della Squadra Mobile di Napoli in una perquisizione nel quartiere Pianura. I poliziotti hanno perquisito l' abitazione di Luigi Di Francia, 37 anni, già denunciato in passato, in via Provinciale Montagna Spaccata.

Nell' appartamento sono stati trovati una busta con 41 involucri contenenti cocaina per un peso complessivo di circa 26 grammi, la somma di 985 euro in contanti, un bilancino e materiale per il confezionamento delle dosi. Di Francia è stato arrestato. Nell' abitazione c' era anche un 41 enne, G.S., che è stato denunciato.

