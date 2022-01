Napoli, due arresti a Pianura e Soccavo: sorpresi in strada nonostante i domiciliari

Due evasioni e due arresti per i carabinieri della compagnia di Bagnoli. A Pianura i militari hanno arrestato Franco Radice, 49enne già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato sorpreso mentre era all’esterno della sua abitazione nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari.



Stessa sorte per Vincenzo De Gais, 48enne di Soccavo. I carabinieri lo hanno notato mentre era a passeggio non distante dalla sua abitazione. De Gais fu arrestato il 15 giugno scorso su disposizione della Procura di Napoli perché ritenuto gravemente indiziato dei reati di evasione, tentata rapina e lesioni personali ai danni di una 49enne. Era il 30 marzo quando la vittima fu presa a schiaffi dall’uomo che, evaso dagli arresti domiciliari a cui era sottoposto, voleva impossessarsi della borsa.



