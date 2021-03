Rompono il vetro del Suv ma scatta l'allarme: arrestati due fratelli di Pianura

I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato per tentato furto aggravato in concorso due fratelli di 41 e 42 anni, già noti alle forze dell'ordine ed entrambi sono del quartiere Pianura.

I carabinieri - in uno dei tanti servizi notturni disposti dal comando provinciale di Napoli - hanno sorpreso i due questa mattina verso le 5 in corso Vittorio Emanuele. I carabinieri - allertati dal suono di un allarme antifurto - si sono avvicinati ad un'auto parcheggiata. I due fratelli avevano rotto il vetro anteriore sinistro lato passeggero del Suv ma non sono riusciti a rubare nulla. I militari dell'Arma, dopo un breve inseguimento, li hanno bloccati ed arrestati. Perquisiti, sono stati trovati in possesso di un cacciavite e di un martelletto frangivetro. Gli attrezzi sono stati sequestrati.