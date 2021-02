Napoli, sei arresti nella notte: tentato omicidio e traffico di stupefacenti

Dalle prime ore della giornata è in corso un’operazione della polizia di Stato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione distrettuale Antimafia di Napoli, nei confronti di un soggetto gravemente indiziato di tentato omicidio e porto d’arma in luogo pubblico, nonché nei confronti di cinque persone gravemente indiziate di essersi associati tra loro, costituendo una stabile struttura organizzativa finalizzata al traffico di stupefacenti.

APPROFONDIMENTI IL CASO Calcio, a Napoli partite abusive: ​i trucchi per evitare i controlli LA SICUREZZA Inseguimento tra le strade di Secondigliano: donna tenta di speronare... LA SICUREZZA Controlli negli allevamenti bufalini:10 sequestri penali e 15...

© RIPRODUZIONE RISERVATA