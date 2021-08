L'ex moglie si barrica in casa per evitare la violenza: arrestato marito stalker

Durante il servizio di controllo del territorio, Ieri pomeriggio gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia sono intervenuti in un appartamento in via Vecchia Poggioreale per una lite familiare.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato un uomo all'esterno dell'abitazione il quale stava minacciando l'ex convivente che si era barricata in casa. Gli operatori lo hanno bloccato e, una volta all'interno, hanno appreso dalla donna che l'uomo, come già avvenuto in precedenti occasioni, l'aveva minacciata per futili motivi.

L.E., 44enne napoletano già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Napoli per atti persecutori, è stato arrestato per lo stesso reato.