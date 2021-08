Controlli a Chiaia, denunciati otto parcheggiatori abusivi

Gli agenti dell'unità operativa Chiaia dela polizia municipale hanno svolto attività di controllo per contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi, monitorando le più importanti arterie del quartiere Chiaia.

Nella zona di piazza Vittoria, via Chiatamone/Dumas, largo Vasto a Chiaia e lungomare Caracciolo, sono stati sorpresi ad esercitare attività di parcheggiatore abusivo sei soggetti. Tutti identificati e denunciati per reiterata attività nel corso del biennio e per due è in corso la verifica per avviare il divieto di accesso, Dacur.

Successivamente, nel corso degli ulteriori controlli in via Orsini e riviera di Chiaia, sono stati identificati e denunciati altri due soggetti, intenti ad esercitare attività di parcheggiatore.